Agosto 31, 2022

Mosca interrompe le forniture di gas dalla Russia all’Europa attraverso Nordstream. Lo stop, annunciato da Gazprom, sarà di tre giorni a causa di lavori in una stazione di compressione che dalla Germania esporta il gas in altri paesi europei. Intanto l’Eni annuncia una riduzione delle forniture all’Italia.

