Gassmann e Mancini: “Tanta violenza e sui social non c’è consapevolezza del limite”

4 Giugno 2025

“Nessuno nasce cattivo, ma qualcuno può nascere in cattività come in questo momento. Penso ai bambini di Gaza ma anche alle periferie urbane e del mondo. La cattiveria non nasce solo in una gabbia, è anche mentale e si riflette in tante forme che noi spesso stiamo subendo anche con molta indifferenza”. A parlare sono il regista Mauro Mancini e l’attore Alessandro Gassmann, ospiti del nuovo episodio del vodcast dell’Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com