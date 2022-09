Gavelli: “Vogliamo portare salute attraverso l’alimentazione”

Settembre 14, 2022

A margine della presentazione alla stampa della campagna di sensibilizzazione riguardante la prevenzione dei rischi cardiovascolari “Ascolta il tuo cuore”, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Presidente e Amministratore delegato di Danone Italia e Grecia, Fabrizio Gavelli, espone le ragioni che portano Danone a impegnarsi così profondamente nella prevenzione e nella sensibilizzazione dei cittadini riguardo le patologie cardiovascolari.