Gaza, si aggrava la situazione degli ospedali

Novembre 14, 2023

Mentre continua a salire la tensione in Cisgiordania, si continua a morire negli ospedali di Gaza: critica la situazione in quello di al-Shifa dove medici e pazienti sono intrappolati e i corpi vengono ammassati dentro e fuori la struttura. Intanto secondo il Washington Post è vicino l’accordo tra Israele e Hamas per il rilascio di 70 ostaggi, donne e bambini