Gazzelloni (Istat): “Sfruttare il know-how degli anziani per interrogare l’Intelligenza artificiale”

Novembre 15, 2023

Gazzelloni: “Il fenomeno del calo demografico è consistente e le previsioni non sono ottimistiche. L’IA si sta consolidando e si stanno delineando i possibili campi applicativi e bisogna riflettere sul binomio anziani-Intelligenza artificiale: il loro know-how può essere sfruttato per fare le domande giuste all’IA” ha detto Saverio Gazzelloni, Direttore centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione ISTAT a margine del convegno nazionale “Valore Geometra” presso l’Auditorium Antonianum di Roma.