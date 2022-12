Dicembre 7, 2022

Allarme streptococco A in Gran Bretagna, dove nove bambini hanno perso la vita dopo aver contratto l’infezione in una forma particolarmente aggressiva. La diffusione del batterio ha portato oggi il ministro delle scuole Nick Gibb a dichiarare che potrebbero essere somministrati antibiotici ai bambini affetti da streptococco A per fermare l’infezione. Tra i sintomi principali: dolore durante la deglutizione, febbre, tonsille gonfie o eruzione cutanea.