Settembre 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

E’ allarme nel Regno Unito per l’aggravamento delle condizioni di salute della regina Elisabetta. La sovrana 962nne, mostratasi in pubblico due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne fra Boris Johnson e Liz Truss, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral.