Marzo 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Prosegue la visita di Re Carlo III d’Inghilterra in Germania, la prima all’estero da quando è stato incoronato sovrano. Carlo oggi ha tenuto un intervento al Bundestag, fatto unico nella storia del parlamento tedesco che ha definito “un grande onore per rinnovare il nostro legame di amicizia”. Nel discorso pronunciato in alcuni passaggi in tedesco, il sovrano britannico ha ricordato le sfide comuni dei due Paesi.