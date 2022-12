Dicembre 20, 2022

E’ una doppia immagine di re Carlo III quella che appare sulle nuove banconote svelate dalla Banca d’Inghilterra e che entreranno in circolazione entro la metà del 2024. Le vecchie banconote, quelle con Elisabetta, continueranno a circolare, come si legge in un comunicato della banca centrale del Regno Unito.