Ottobre 24, 2022

Il nuovo premier britannico è Rishi Sunak, proclamato leader dei conservatori con l’uscita di scena di Boris Johnson e anche grazie alla rinuncia di Penny Mordaunt. Con le dimissioni formali di Liz Truss nelle mani di Carlo III, Sunak sarà designato automaticamente premier dal Re. Con Sunak la Gran Bretagna ha il suo primo premier di origine indiane e di fede induista.