Giugno 21, 2022

Sciopero generale dei trasporti in Inghilterra: disagi oggi, giovedì e sabato per la protesta che coinvolgerà l’intera rete ferroviaria britannica. Fermi anche i treni della metropolitane di Londra. Sono oltre 40.000 i dipendenti di 13 operatori ferroviari che incroceranno le braccia a seguito di problemi per disaccordi su retribuzioni e licenziamenti nati a causa dell’emergenza sanitaria e relativi mancati introiti.