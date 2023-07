Gdf scopre fabbrica clandestina di sigarette, 7 arresti

Luglio 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sette persone sono state arrestate dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli in quanto ritenuti appartenenti a un’organizzazione dedita all’importazione, lavorazione, produzione e vendita di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea che dispone la custodia cautelare in carcere per due indagati, ritenuti al vertice del sodalizio, e gli arresti domiciliari per gli altri 5. Lo stabilimento scoperto dai militari si trova nell’area industriale di Bernate Ticino, in provincia di Milano.