Gdo, De Molli (The European House – Ambrosetti): “Lidl ha impatto determinante su crescita ecosistema industriale Paese”

13 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Un gruppo come Lidl, che cresce molto attraverso gli investimenti e rimette nell’ecosistema tutto quello che genera come valore, è un gruppo che ha un impatto determinante per la crescita dell’ecosistema industriale di tutto il Paese”. Queste le parole di Valerio De Molli, managing partner e Ceo di The European House – Ambrosetti, a margine dell’evento svoltosi presso la Glass House di Villa Necchi Campiglio a Milano con il quale Lidl Italia ha presentato il ‘Bilancio di impatto socio-economico’, la cui realizzazione è stata affidata al think tank.