Gea 2024, Cautiello (For Human Community): “I trifogli come simbolo di cambiamento”

20 Settembre 2024

“I trifogli rappresentano l’idea che tutti, unendo le forze, possono realmente cambiare il mondo”. Parole di Tullia Cautiello, presidente, Co-Founder e Tesoriere dell’Associazione For Human Community che per la prima volta lancia il Green Economy Award, il riconoscimento per le eccellenze italiane che si distinguono per l’impegno in sostenibilità e benessere aziendale. L’evento organizzato da Comunicazione Italiana, con il patrocinio di Regione Campania, si è svolto al Salone Margherita di Napoli.