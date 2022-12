Dicembre 14, 2022

“Le prossime sfide dell’industria diagnostica sono proprio quelle di riuscire a rispondere ai bisogni di diagnosi precoce e questo vale per tutte le patologie: prima si diagnostica, prima si cura, prima si guarisce, anzi molto spesso non ci si ammala nemmeno”. Così il direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici, Fernanda Gellona, a margine dell’evento ‘Roche in Italia, tre secoli di futuro’ organizzato al MAXXI di Roma per celebrare i 125 anni di Roche Italia.