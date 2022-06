Giugno 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

Presso la Torre Generali a Milano è stato presentato ‘Next’, l’innovativo dispositivo creato da Generali e Telepass che mira ad offrire un’esperienza sempre più semplice e sicura ai clienti, racchiudendo in un solo dispositivo oltre 30 servizi. Ne hanno parlato Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia, Francesco Bardelli, CEO Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer di Generali Italia e Gabriele Benedetto, Chief Executive Officer del Gruppo Telepass.