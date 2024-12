Genitorialità, Breccia Fratodocchi (Nuova Collaborazione): “Strutturare sostegni e riconoscimenti fiscali per personale domestico”

13 Dicembre 2024

“Abbiamo parlato del ruolo strategico che il rapporto di lavoro con una baby sitter può avere nella difficoltà di conciliare gli obblighi e gli impegni lavorativi professionali con gli obblighi genitoriali e quindi abbiamo evidenziato come l’associazione sia impegnata nel richiedere alle istituzioni una maggiore attenzione a questi rapporti di lavoro domestico e, nello specifico, al rapporto di lavoro con la baby sitter. Quindi cercare di arrivare a strutturare un sistema di sostegni e di riconoscimenti fiscali per l’ostacolo maggiore all’assunzione del personale domestico che è il costo del lavoro. Un costo del lavoro che difficilmente si concilia con le esigenze di budget di una famiglia, tanto più di una giovane coppia”. Queste le parole di Filippo Breccia Fratadocchi, vicepresidente di Nuova Collaborazione, in occasione dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. L’incontro ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul sostegno alla genitorialità attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità.