Genitorialità, Guglielmetti (Welfare come te): “Partiamo da bisogni lavoratori e creiamo servizi su misura”

13 Dicembre 2024

“Noi siamo un provider di welfare aziendale che fornisce prevalentemente servizi di supporto ai genitori e ai lavoratori che vogliono diventare genitori. I nostri clienti sono grandi aziende che hanno già sperimentato i nostri servizi e hanno visto che nel momento in cui il lavoratore può contare sull’aiuto esperto di professionisti che possono aiutare nella crescita dei figli, questo genera anche un maggior benessere proprio nell’ambiente lavorativo. Questa è la nostra attività: partiamo dal bisogno dei lavoratori e creiamo un panel di servizi adattato sul bisogno del singolo”. Così Franca Guglielmetti che, per Welfare Come Te, coordina le attività del comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sui bisogni di welfare di lavoratrici e lavoratori con responsabilità di cura, in occasione dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. L’incontro ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul sostegno alla genitorialità attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità.