Genitorialità, viceministro Bellucci: “Per far crescere la nazione necessario sostenere occupazione lavorativa”

13 Dicembre 2024

“Il governo Meloni, sin dal suo insediamento, sta puntando sulla famiglia, sul diritto di ogni donna di essere libera, di poter scegliere, di lavorare e di fare figli sul diritto di uomini e donne di poter costruire una famiglia insieme. Questa è la nostra priorità. Per far crescere questa nazione dobbiamo sostenere l’occupazione lavorativa e soprattutto l’occupazione delle donne e dei più giovani”. Sono le parole di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenuta in occasione dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. L’incontro ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul sostegno alla genitorialità attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità.