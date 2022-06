Giugno 20, 2022

In occasione della regata Rolex Giraglia 2022, si è tenuto nella serata di sabato 18 giugno a Genova, il think talk “Blue economy, ambiente e sostenibilità”

L’evento non poteva che svolgersi nel capoluogo ligure, cuore pulsante della portualità italiana e oasi ambientale preziosa.

“Blue economy, ambiente e sostenibilità” sono anche le parole chiave della nuova amministrazione comunale.