Genova, tir e auto fanno inversione a U su autostrada prima di galleria

Agosto 26, 2022

Your browser does not support the video tag.

Situazione di estremo pericolo sul nodo autostradale di Genova a causa di un Tir e di un’auto che stavano effettuando una inversione a “U” prima di una galleria. A quel punto è scattata la procedura di emergenza, con Aspi che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio, mentre le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e di Ovada si sono date da fare per rallentare i veicoli e per giungere quanto prima sul luogo del pericolo. Entrambi i conducenti sono stati bloccati poco dopo dalle pattuglie della Stradale. L’autista del Tir, originario dell’Europa dell’est, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8.000 euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per 3 mesi. Stessa sorte è toccata al conducente dell’auto, uno straniero che l’aveva presa a noleggio.