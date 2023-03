Marzo 9, 2023

Il Parlamento della Georgia ha ritirato la proposta di legge per introdurre la registrazione come ‘agenti stranieri’ di media e Ong che ricevono più del 20% di fondi esteri. La decisione arriva dopo due notti di scontri nella capitale Tbilisi, dove migliaia di manifestanti si sono riversati per le strade contro la legge, criticata anche dalla comunità internazionale.