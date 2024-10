Gerardini (Microsys), “Le crisi richiamano a maggiore responsabilità gli imprenditori ci sono”

23 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Questo è un momento molto importante. Tutte le crisi che vediamo nel mondo richiamano a una maggiore responsabilità. Gli imprenditori ci sono e vogliono continuare nella costruzione di qualcosa che sia un bene per noi e per tutti”. Così Paolo Gerardini, Microsys e presidente Piccola industria credito e finanza in occasione dell’assemblea Assolombarda ricorda che “la Lombardia da sempre è un motore industriale, la punta avanzata della ricerca dell’innovazione per creare welfare per il territorio per al popolazione ed è estremamente attrattiva a livello nazionale, europeo e mondiale”.