Febbraio 3, 2023

Il premier Giorgia Meloni oggi a Berlino in Germania per il suo primo bilaterale con Olaf Scholz. Un faccia a faccia che avrà al centro la modifica delle regole degli aiuti di Stato sulle quali tra una settimana, il 9 e 10 febbraio, si pronuncerà il Consiglio europeo.