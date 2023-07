Luglio 20, 2023

Introdurre la siesta contro il caldo. Ci sta pensando il governo di Berlino dopo la proposta dei medici tedeschi di valutare una siesta nell’orario di lavoro per rispondere alle alte temperature, come nel Sud Europa. Il suggerimento è alzarsi presto, lavorare in modo produttivo al mattino e fare una siesta a mezzogiorno.