Agosto 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

In Germania il Consiglio dei ministri ha approvato un piano per la legalizzazione parziale del consumo e la coltivazione della cannabis. Il progetto di legge prevede di legalizzare il possesso fino a 25 grammi di cannabis per scopi ricreativi e la coltivazione di massimo tre piante per uso personale.