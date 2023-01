Gennaio 28, 2023

Due israeliani feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un nuovo attacco a Gerusalemme vicino alla città vecchia da parte di un palestinese di appena 13 anni. 42 le persone arrestate, invece, per l’attentato avvenuto ieri: ucciso dalla polizia l’attentatore, un palestinese di 21 anni non legato, pare, ad alcuna organizzazione politica.