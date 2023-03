Gesualdo (Fism): ”Prevenzione è salute, numeri verdi un aiuto per milioni di pazienti”

Marzo 8, 2023

“Investire in prevenzione significa investire in salute, la prevenzione è salute”. Lo ha detto il Presidente Fism, Loreto Gesualdo durante la presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Federazione delle società medico scientifiche italiane. “Quando parliamo di malattie cronico degenerative parliamo di malattie cardiovascolari e di malattie nefrologiche che nella gran parte dei casi riconoscono come cause il diabete, l’obesità e l’ipertensione – continua Gesualdo – Oggi lanciamo come Fism 4 numeri verdi di pubblica utilità, tra questi quello sulle malattie renali attraverso cui i cittadini avranno la possibilità di essere ascoltati dagli esperti del settore che risponderanno alle domande comuni. Le malattie renali croniche colpiscono il 10% della popolazione italiana, stiamo parlando di 6 milioni di cittadini che corrono questo rischio, conoscere significa prevenire”.