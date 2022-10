Ghirlanda (Andi): “Salute della bocca priorità per vita piena e serena”

Settembre 30, 2022

Il Presidente dell’Associazione nazionale dentisti italiani, Carlo Ghirlanda, è tra gli ospiti della conferenza stampa di inaugurazione della 42esima edizione del Mese della prevenzione dentale, frutto della partnership tra Mentadent e l’Associazione nazionale dentisti italiani e dedicata all’importanza della relazione di fiducia tra medico odontoiatra e paziente. Nel suo intervento, Ghirlanda si sofferma sull’impatto che la buona salute della bocca ha su molti altri aspetti della vita della persone: dai momenti di condivisione, fatti di cibi e bevande, alla creazione di relazioni, attraverso la parola, fino alla nascita di amicizie e amori, con la risata ed il sorriso.