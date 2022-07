Luglio 6, 2022

“Siamo fieri di essere qui per rappresentare lo sport paralimpico, ancora troppo sottovalutato e poco conosciuto ma sta prendendo tanto piede perchè secondo me porta avanti quel gioco di squadra, quel fair play in tutti gli sport”. Così il campione di sci alpino paralimpico accompagnato dalla sua guida Andrea Ravelli.