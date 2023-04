Aprile 15, 2023

Il premier giapponese Fumio Kishida è stato portato via, da un palco da cui aveva appena iniziato un discorso pubblico, dagli agenti della sua sicurezza, dopo il lancio di una bomba fumogena contro di lui. E’ illeso. La bomba è esplosa, ma Kishida è stato protetto in tempo e non ha riportato conseguenze.