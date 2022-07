Luglio 12, 2022

Partecipazione sentita e numerosa da parte dei giapponesi alla veglia presso il tempio buddista di Zojoji, in occasione del servizio funebre per il defunto ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, assassinato lo scorso 8 luglio. La folla ha accompagnato anche il feretro ai funerali che si sono svolti in forma privata e a cui ha partecipato solo la famiglia.