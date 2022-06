Gibelli (Regione Friuli Venezia Giulia), “Diana Bracco una delle più importanti imprenditrici del Paese”

Giugno 22, 2022

È stata Tiziana Gibelli, Assessore alla Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia, a consegnare una targa di riconoscenza della Regione Friuli Venezia Giulia a Diana Bracco, Presidente e Ceo Gruppo Bracco, per essere “una delle più importanti imprenditrici del Paese e grande mecenate”.

L’assessora ha evidenziato poi l’importante legame tra la famiglia Bracco e il territorio friulo-giuliano: “Il padre di Fulvio Bracco ha studiato e vissuto a Trieste. La dottoressa Bracco ha un grande legame con la nostra terra e siamo orgogliosi”