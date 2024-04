Gic 2024, Potestà (Mediapoint & Exhibitions): “Gic vetrina eccellenze italiane calcestruzzo”

18 Aprile 2024

“Abbiamo 263 espositori, 49 di questi non sono italiani. Possiamo dire che, oltre ad essere la più grande fiera europea del comparto del calcestruzzo, costituisce anche una vetrina delle eccellenze che ci sono in Italia”. Con queste parole Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha dato il via alla quinta edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo – Italian Concrete Days, la mostra-convegno dedicata a macchine, attrezzature e tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione e alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in programma dal 18 al 20 aprile 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo.