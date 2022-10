Ottobre 17, 2022

A margine della conferenza stampa di presentazione della prima edizione della ‘Dolomite Conference’, che si terrà a Trento e Bolzano dal 20 al 22 ottobre e sarà dedicata alla riflessione sulle possibili soluzioni al cambiamento climatico, Giacomo Gigantiello, Ceo di Axa Italia, main partner dell’iniziativa, illustra il ruolo di Axa all’interno del progetto e le azioni messe in campo dal Gruppo assicurativo per contrastare il cambiamento climatico ed essere più sostenibile.