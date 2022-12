Dicembre 1, 2022

A margine dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, il giornalista Massimo Giletti ha parlato dello storico legame che lo lega ad Alis ed ha poi affermato che occorre colmare il gap tra domanda e offerta che esiste nel mercato del lavoro nel settore della logistica.