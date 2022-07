Luglio 4, 2022

Gina Lollobrigida compie oggi 95 anni. La Bersagliera nasce a Subiaco il 4 luglio 1927 e si fa notare nel 1947 conquistando il secondo posto a Miss Italia a Stresa. Recita per Alessandro Blasetti, Mario Monicelli e Steno, Mario Soldati. E diventerà famosa con ‘Pane, amore e fantasia’ di Luigi Comencini, nel 1953.