Settembre 19, 2023

Il gioco d’azzardo online in Italia vale 18 miliardi di euro l’anno, nonostante le azioni e i controlli messi in campo per il contrasto. Nel 2022 la spesa per quello autorizzato, attraverso 90 concessionari, è stata di 3,8 miliardi di euro, con una contribuzione all’erario di circa un miliardo. Negli ultimi 9 mesi, chiusi dai Monopoli quasi 300 siti illegali offshore.