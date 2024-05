Giordano: “IA sarà sicuramente d’ausilio ai giudici per reperimento precedenti”

7 Maggio 2024

“Noi magistrati non dobbiamo avere una diffidenza a priori rispetto all’IA, dobbiamo comprendere che non si tratta di uno strumento che non sarà mai idoneo a sostituire la decisione che resta umana e anche a livello costituzionale del giudice ma sarà sicuramente di ausilio per un reperimento più mirato dei precedenti sia da parte nostra sia da parte degli avvocati. Per fornire un servizio più adeguato alla collettività”. Così Rosaria Giordano, Consigliera della Corte di Cassazione, a margine dell’evento Intelligenza artificiale e responsabilità umana, Uno spazio non libero dal diritto.