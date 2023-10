Ottobre 2, 2023

La situazione è “più delicata di quanto prefigurato in primavera”, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti presentando la premessa alla Nadef. La finanza pubblica è gravata dall’onere degli incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi e dal rallentamento del ciclo economico internazionale: dunque “è necessario fare scelte difficili”, ha aggiunto Giorgetti.