Giorgia Meloni, problema otoliti per la premier ma in miglioramento

Dicembre 28, 2023

La premier Giorgia Meloni è affetta da otoliti, una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Questa la diagnosi del medico per i sintomi di vertigini e nausea che hanno costretto a letto al buio per due giorni la presidente del Consiglio e attribuiti, in un primo momento, a postumi dell’influenza. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.