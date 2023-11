Giornata defunti, Filippi: “Promuoviamo percorsi storici, artistici e naturalistici nei cimiteri”

Novembre 2, 2023

“Dal 21 ottobre al 12 novembre abbiamo organizzato una serie di eventi per valorizzare i cimiteri della Capitale ed in particolare quello del Verano. Si tratta di percorsi che fanno scoprire la storia, l’arte e la natura custodite in questi luoghi”. Così Alessandro Filippi, direttore generale di Ama, a margine dell’incontro organizzato da Ama nel cimitero Verano di Roma in occasione della giornata dei defunti, che si celebra il 2 novembre di ogni anno. L’azienda romana ha predisposto dal 28 ottobre al 5 novembre uno speciale piano di accoglienza presso tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della città, con il quale vengono rafforzati i servizi e i presidi di personale al fine di assistere le migliaia di romani che, in questi giorni, si recheranno a fare visita ai propri cari.