Giornata defunti, Gualtieri: “Grande impegno Ama per cura cimitero del Verano”

Novembre 2, 2023

“Il cimitero del Verano è un luogo unico e straordinario. C’è un grande impegno da parte di Ama per curarlo e rimetterlo a posto. Curare i cimiteri è segno di rispetto doveroso verso i defunti e verso chi li piange e li ricorda”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell’incontro organizzato da Ama nel cimitero Verano di Roma in occasione della giornata dei defunti, che si celebra il 2 novembre di ogni anno. L’azienda romana ha predisposto dal 28 ottobre al 5 novembre uno speciale piano di accoglienza presso tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della città, con il quale vengono rafforzati i servizi e i presidi di personale al fine di assistere le migliaia di romani che, in questi giorni, si recheranno a fare visita ai propri cari.