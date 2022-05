Giornata mondiale tartarughe, Enpa: “Sono in pericolo”

Maggio 23, 2022

Il 23 maggio è la Giornata mondiale delle tartarughe e l’Enpa lancia l’allarme: “Sono in pericolo”. L’Sos a causa del’azione dell’uomo e i cambiamenti climatici che mettono in pericolo questa specie di rettili, sia marini che di terra