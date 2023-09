Settembre 15, 2023

In occasione del 40° anniversario di Aisla, si è svolta a Brescia l’anteprima della Giornata nazionale Sla, nata per ricordare il primo sit-in dei malati SLA a Roma del 2006, si trasforma in una incredibile maratona di eventi che coinvolge l’intero Paese. L’anteprima del 14 settembre ha visto piazza Arnaldo riempirsi di musica e arte, allo scopo di raccogliere fondi per il centro clinico NeMO locale e di diffondere solidarietà.