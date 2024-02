Giornata oncologia pediatrica, il convegno Fiagop sulla Rete nazionale

Febbraio 15, 2024

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, si è svolto nella Sala Regina di Montecitorio il convegno ‘Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica’ organizzato da Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica), a cui ha partecipato anche Aieop (Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica). Numerose le presenze istituzionali: oltre al vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè, che ha aperto i lavori, sono infatti intervenuti Orazio Schillaci, ministro della Salute, Maria Teresa Bellucci, viceministro del lavoro e delle Politiche Sociali e Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità.