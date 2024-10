Giornate FAI, Usai: “Apriremo 700 luoghi inediti, partnership con Groupama si consolida”

7 Ottobre 2024

“Le Giornate FAI sono l’appuntamento più importante della Fondazione e si svolgono sia in primavera che in autunno. Sono dei momenti di grandissima festa perché offriamo agli italiani l’opportunità di visitare dei luoghi inediti. In questa edizione sono 700 i luoghi inediti che il FAI aprirà grazie ai suoi volontari. Siamo molto contenti che per il secondo anno consecutivo Groupama sostenga l’iniziativa, questa è una partnership che si sta consolidando su dei valori assoluti che condividiamo”. Lo ha dichiarato Davide Usai, Direttore Generale del Fondo per l’Ambiente Italiano, a margine della presentazione alla stampa delle Giornate del FAI d’autunno che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre in tutta Italia.