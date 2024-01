Giorni della merla con sole e caldo e a febbraio sarà primavera

Gennaio 29, 2024

Your browser does not support the video tag.

Al via da oggi 29 gennaio i giorni della merla che dovrebbero essere i più freddi della stagione ma il meteo ci sta regalando invece sole e temperature sopra la media. Una tendenza che si confermerà anche a febbraio con l’anticiclone Zeus che si rafforzerà ulteriormente portando valori massimi via via più alti su tutte le regioni facendoci respirare aria di primavera.