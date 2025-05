Giovani: a Roma la ‘Maratona Bullismo’, una giornata di confronto sul fenomeno

29 Maggio 2025

Una giornata di confronto, approfondimento e impegno concreto per contrastare fenomeni in costante crescita come il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile. Questa è stata la ‘Maratona bullismo – Insieme contro il bullismo e il disagio giovanile’ che si è tenuta presso Palazzo dell’Informazione a Roma. L’evento, promosso dall’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos, è stato anche l’occasione per presentare i risultati della nuova ricerca nazionale promossa dal Comitato scientifico dell’Osservatorio su 11.321 studenti delle scuole secondarie.