Giovani e finanza digitale, indagine Bankitalia

Gennaio 10, 2024

La sensibilità dei giovani in materia di ambiente si accompagna a una conoscenza diffusa della finanza sostenibile. E’ quanto emerge dai risultati dell’indagine sull’alfabetizzazione finanziaria e sulle competenze di finanza digitale dei giovani condotta dalla Banca d’Italia nel primo trimestre del 2023.